Aos 39 anos, Jermain Defoe diz adeus ao futebol

Antigo internacional inglês confirmou final de carreira. Avançado tinha regressado ao Sunderland no início desta época

Jermain Defoe colocou um ponto final na carreira de futebolista profissional. O antigo internacional inglês vai deixar o desporto-rei aos 39 anos.

"Foi uma decisão muito difícil e discutida com a minha família e aqueles que me são próximos", referiu o dianteiro, nas suas redes sociais.

Leia também Futsal Cardinal pode estar de saída do Sporting Pivô dos leões está em final de contrato e ainda não foi abordado para renovar.

Sendo um dos avançados mais reconhecidos da Premier League na primeira década do século 21, Defoe foi ainda internacional pelo seu país em 57 ocasiões, representando a Inglaterra no Mundial 2010 e no Euro 2012.

Defoe, de 39 anos, fez 105 jogos no West Ham, 362 no Tottenham, 100 no Sunderland e acabou a carreira com 324 golos em 820 partidas. Tinha regressado ao Stadium of Light no início desta época.