Aos 37 anos, Burak Yilmaz coloca ponto final na carreira

Avançado turco registou mais de 300 golos em quase 700 jogos disputados.

Burak Yilmaz, avançado turco de 37 anos, anunciou esta segunda-feira, em conferência de imprensa, que vai terminar a carreira de jogador.

"Ontem à noite, um dos melhores jogadores de futebol do mundo teve a oportunidade de ser aplaudido no estádio. Eu não tive essa hipótese, mas também quero dizer adeus", afirmou, fazendo referência à despedida dos relvados de Zlatan Ibrahimovic.

O internacional turco (77 golos e 31 golos) passou a grande maioria da carreira no seu país-natal, alinhando pelo Antalyaspor, Besiktas, Manisaspor, Fenerbahçe, Eskisehirspor, Trabzonspor e Galatasaray.

Fora da Turquia, representou o Beijing Guoan (China), Lille, onde se sagrou campeão francês em 2021, e Fortuna Sittard (Países Baixos), onde terminou a presente época.

Yilmaz despede-se do futebol com um registo de 313 golos em 692 jogos disputados, tendo vencido, para além do referido título da Ligue 1, dois campeonatos turcos, cinco Taças da Turquia, quatro Supertaças turcas e uma Supertaça francesa.