Mesut Ozil retira-se do futebol: "Está na altura de deixar os grandes palcos"

Figura no Real Madrid e no Arsenal, o médio de 34 anos tinha ingressado esta época no Basaksehir.

Mesut Ozil anunciou, nesta quarta-feira, o final de carreira. Aos 34 anos, e de forma surpreendente, o antigo jogador de Real Madrid e Arsenal diz adeus ao futebol profissional.

Explicando a decisão com base nas lesões que sofreu durante os últimos meses, o internacional alemão, que jogava nos turcos do Basaksehir, desde o último verão, confirmou o adeus ao futebol, num comunicado lançado nas redes sociais.

"Tive o privilégio de ser jogador profissional de futebol durante quase 17 anos e sinto-me incrivelmente agradecido pela oportunidade. Nas últimas semanas e meses, tendo também sofrido algumas lesões, tem-se tornado cada vez mais claro que está na altura de deixar os grandes palcos", escreveu o médio.

Internacional alemão em 92 ocasiões, Ozil foi figura no Real Madrid e no Arsenal, passando ainda pelos turcos do Fenerbahçe, entre 2020 e 2022, e pelos germânicos do Schalke 04, onde começou, e do Werder Bremen. Disputou ainda, pela sua seleção, três Mundiais (2010, 2014 e 2018) e dois Europeus (2012 e 2016).

