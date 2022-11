Aos 34 anos, guarda-redes renova com o Bayern

Sven Ulreich, habitual suplente de Manuel Neuer na baliza bávara, renovou até 2024.

O Bayern anunciou esta sexta-feira que o guarda-redes Sven Ulreich renovou contrato até 2024.

Aos 34 anos, o habitual suplente de Manuel Neuer na baliza bávara atravessa a segunda temporada consecutiva ao serviço do Bayern, depois de já ter passado pelo clube entre 2015 e 2020.

Ulreich terminava contrato no final de presente da temporada e, em 2022/23, soma oito jogos com a camisola do hegemónico campeão alemão.