Aos 33 anos, Cabella renova contrato com o Lille, de Paulo Fonseca

Médio ofensivo francês, aos 33 anos, vive uma das épocas mais produtivas na carreira.

O Lille, treinado por Paulo Fonseca, anunciou esta quinta-feira a prorrogação do contrato com Rémy Cabella até junho de 2025, depois de o médio ofensivo ter sido contratado no arranque desta temporada.

Aos 33 anos, o internacional francês, que conta com passagens por Montpellier, Arles-Avignon, Newcastle, Marselha, Saint-Étienne e Krasnodar, está a viver uma das épocas mais produtivas e ganhadoras da carreira, como o atestam os sete golos e as 10 assistências que fez em todas as competições.

Cabella esteve em destaque no último fim de semana na vitória do Lille na receção ao Ajaccio por 3-0, ao assistir para os dois primeiros golos do internacional português André Gomes e ao marcar o terceiro.

O Lille ocupa o quinto lugar da Ligue 1, com 59 pontos, o qual dá acesso à Conference League, à 33ª jornada, quando faltam cinco rondas para o final da prova, mas ameaça o quarto lugar do Mónaco, que soma 61, e que apura para a Liga Europa.

O Paris Saint-Germain lidera com 75 pontos, seguido do Marselha, com 70, e do Lens, com 69, sendo que os dois primeiros são apurados diretamente para a Liga dos Campeões, e o terceiro para a terceira pré-eliminatória de acesso à prova milionária.