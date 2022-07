Aos 30 anos, Jack Wilshere diz adeus à carreira de futebolista profissional

Médio brilhou no Arsenal, mas final de carreira precoce é mesmo uma realidade

Chegou a ser um dos jogadores mais talentosos do Arsenal, mas, aos 30 anos, depois de uma queda abrupta, Jack Wilshere diz adeus ao futebol profissional.

O médio tinha atuado na última época no futebol dinamarquês, ao serviço do AGF Aarhus, mas a decisão acabou por ser a de terminar a carreira.

Formado no Arsenal, Wilshere estreou-se pela equipa principal em 2008/2009. Esteve ligado aos gunners até 2018 e, apesar do percurso descendente, ficam no currículo os 197 jogos realizados.

Jack Wilshere fez ainda 34 jogos pela seleção inglesa, participando no Mundial 2014 e no Euro 2016.