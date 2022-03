Aos 23 anos, guarda-redes do Manchester United termina a carreira

Guarda-redes alinhava na formação sub-23 dos "red devils" e chegou mesmo a treinar com a equipa principal, tendo também representado a seleção inglesa até aos sub-18.

Aos 23 anos, Paul Woolston, guarda-redes que representava o Manchester United, colocou um ponto final na carreira, anunciaram esta quarta-feira os "red devils". Em causa algumas lesões que fizeram com que tivesse sido submetido a duas operações.

Woolston alinhava na formação sub-23 do United e chegou mesmo a treinar com a equipa principal, tendo também representado a seleção inglesa até aos sub-18.

"Ter de me retirar com apenas 23 anos tem sido muito difícil de aceitar, mas agora sinto-me muito mais positivo", começou por dizer em declarações aos meios de comunicação oficiais do emblema inglês.

"Estou muito orgulhoso de tudo aquilo que alcancei. Muitas pessoas sonham em jogar futebol a este nível. Adorava ter ido mais longe, mas foi uma honra absoluta representar o Manchester United durante o tempo em que estive aqui", continuou, antes de destacar o apoio da família e pessoas mais próximas.

"O apoio da minha família, amigos, companheiros de equipa, treinadores e equipa médica tem sido incrível. Todos desempenharam um papel importante na minha jornada, permitindo-me refletir positivamente sobre as minhas experiências de jogo e começar a olhar para o futuro", afirmou, concluindo de seguida:



"Neste momento, estou totalmente focado no próximo passo na minha carreira. Estou preparado para usar toda a minha aprendizagem, resiliência, empenho e determinação para fazer sucesso na minha vida", garantiu.