Ao vencer a Libertadores, o Palmeiras vai disputar Mundial de clubes e há possíveis adversários

Equipa brasileira orientada pelo técnico Abel Ferreira compete a 7 de fevereiro na competição intercontinental. Mexicanos ou sul-coreanos vão surgir no caminho dos canarinhos

A equipa brasileira do Palmeiras, treinada pelo português Abel Pereira, vai participar na próxima edição do Campeonato do Mundo de clubes, nomeadamente nas meias-finais da competição, enquanto representante da América do Sul, ao vencer a Taça de Libertadores.

A 7 de fevereiro (domingo), o Verdão estreia-se na prova intercontinental, que se desenrolará no Catar, em jogo das meias-finais, frente ao mexicanos do Tigres ou aos sul-coreanos do Ulsan Hyundai, que se defrontam antes nos quartos de final.

A equipa do Tigres é a representante da América do Norte, Central e Caribe, enquanto o conjunto Ulsan Hyundai foi o vencedor da última edição da Liga dos Campeões da Ásia.

Um dia depois antes da entrada em campo do Palmeiras no próximo Campeonato do Mundo de Clubes, o Bayern de Munique, representante europeu (UEFA), defronta o vencedor do Al Duhail-Al Ahly nas meias-finais.