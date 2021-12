Ao fim de sete jogos, Spartak Moscovo volta aos triunfos no campeonato

Quincy Promes foi o autor do tento vitorioso, aos 87 minutos, que deixa o Spartak no nono posto, com 23 pontos.

O Spartak Moscovo, treinado pelo português Rui Vitória, regressou hoje aos triunfos na Liga russa, ao fim de sete jogos e reduzido a 10 jogadores durante uma hora, ao impor-se por 2-1 ao Akhmat Grozni.

0 extremo nigeriano Victor Moses colocou o emblema da capital na frente do marcador, quando decorria o minuto 13, mas a expulsão do ponta de lança Sobolev, aos 32, prejudicou a equipa do técnico luso, que viu, em cima do tempo de compensação da primeira parte, Daniil Utkin restabelecer a igualdade no encontro da 17.ª jornada.

O neerlandês Quincy Promes foi o autor do tento vitorioso, aos 87 minutos, que deixa o Spartak no nono posto, com 23 pontos, a um do Akhmat Grozni, sétimo classificado, numa classificação liderada de forma isolada pelo Zenit, com 37.