Anúncio para breve: estádio muda de nome e Barcelona arrecada milhões

Acordo renderá ao clube espanhol 280 milhões de euros

A rádio catalã RAC 1 avança esta segunda-feira que o Barcelona chegou a acordo com um patrocinador para o naming do Camp Nou. O acordo terá sido alcançado com o Spotify, plataforma de streaming de música e, segundo a mesma notícia, renderá ao clube espanhol 280 milhões de euros. O acordo será válido por três temporadas.

Segundo a mesma notícia, o Camp Nou passará a chamar-se Camp Nou Spotify, sendo que o acordo incluirá ainda o patrocínio dos equipamentos de jogo e de treino das equipas masculina e feminina de futebol.

O acordo deverá ser anunciado em breve