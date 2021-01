Anunciado como reforço, Hulk justifica opção pelo Atlético Mineiro

Avançado brasileiro regressou ao país natal pela porta do clube de Minas Gerais.

A noite de sexta-feira colocou um ponto final nas dúvidas em redor do futuro de Hulk: o avançado brasileiro, que estavam sem clube depois de ter terminado contrato com o Shanghai SIPG, foi oficializado como reforço do Atlético Mineiro, assinando um vínculo válido até final de 2022.

O experiente jogador, de 34 anos, chegou a estar nas cogitações do FC Porto - que representou entre 2008 e 2012 - e também do Palmeiras, de Abel Ferreira, mas foi o clube de Minas Gerais que se adiantou na corrida pelos préstimos de Hulk, que, via redes sociais, também justificou a opção pelo Atlético.

"O Atlético Mineiro deu-me a oportunidade de voltar a jogar no meu país depois de tanto tempo. Um clube com uma das melhores estruturas do mundo. Com um projeto fantástico. Uma torcida apaixonada e vibrante, que abraça os seus ídolos. Vou retribuir com aquilo que sempre fiz. Com muitos golos, muita raça e muita vontade de vencer... Venho para ser campeão. Hulk é Galo", escreveu o dianteiro no Instagram.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Givanildo V. De Sousa- Hulk (@hulkparaiba)

Desta forma, Hulk regressao ao Brasil 16 anos depois de deixar o Vitória. Desde então, representou Kawasaki Frontale, Consadole Sapporo, Tokyo Verdy, FC Porto, Zenit e Shanghai SIPG.