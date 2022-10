Antony terá ignorado indicações no dérbi de Manchester e Ten Hag ficou furioso

De acordo com o The Sun, Ten Hag pediu a Antony para ajudar Dalot a defender, mas o brasileiro não terá obedecido.

O jornal britânico The Sun reporta que Erik ten Hag ficou furioso com Antony pelo facto de o extremo ter, segundo a publicação, ignorado as indicações do treinador, que queria que o brasileiro ajudasse a fechar o corredor direito, auxiliando Diogo Dalot nas tarefas defensivas.

Segundo o jornal, o ex-Ajax não obedeceu às instruções e o internacional português "sofreu" em vários lances com os ataques de Grealish e Bernardo Silva pelo lado esquerdo dos citizens. O lateral-direito terá mesmo chamado a atenção do avançado para o facto de estar a ser constantemente surpreendido em inferioridade numérica.

De recordar que o Manchester United sofreu uma pesada derrota (6-3) na casa do Manchester City, no domingo. Um dos golos dos red devils foi apontado, precisamente, por Antony.