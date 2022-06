Antony, o desejo de Ten Hag e o "acordo de cavalheiros" entre Manchester United e Ajax

Antony, jogador do Ajax

Brasileiro é um objetivo dos red devils para a nova temporada, mas não serão muitos os negócios entre os dois clubes, o que pode prejudicar a transferência

Figura da época do Ajax, Antony é um dos jogadores do plantel mais cobiçados. O Manchester United e Ten Hag olham para o brasileiro como uma grande mais-valia, mas um acordo de cavalheiros pode dificultar o negócio.

É que, segundo o Times, no momento em que foi fechada a contratação do treinador neerlandês, os dois emblemas chegaram a um acordo, informal, diga-se, para que existissem poucas transferências de Old Trafford para a Johan Cruijff Arena e vice-versa.

Os red devils esperam agora que o brasileiro possa ser a exceção, ainda que tal seja complicado, uma vez que o Ajax já perdeu neste mercado de transferências Noussair Mazraoui e Ryan Gravenberch para o mesmo clube, o Bayern de Munique.