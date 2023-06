Antony nega acusações da ex-namorada: "Eu e a minha família sofremos em silêncio"

Gabriela Cavallin acusa o extremo brasileiro do Manchester United de várias agressões e ameaças de morte quando ambos namoravam.

Depois de Gabriela Cavallin, DJ e influencer que até há pouco namorava com Antony, ter acusado o extremo do Manchester United de violência doméstica e ameaças, o jogador brasileiro recorreu às redes sociais para reagir pela primeira vez ao caso, negando as acusações da ex-companheira.

"Queria falar publicamente pela primeira vez desde que fui falsamente acusado de agressão. Fiquei calado até este momento para que nada pudesse interferir na investigação, mas durante todos estes dias eu e a minha família sofremos em silêncio. Mesmo nascendo e tendo sido criado numa comunidade muito carente, nunca tinha passado por uma situação semelhante a esta, na qual uma falsa acusação de agressão gerou um julgamento público prévio e injusto por parte de alguns", começou por criticar, no Instagram.

"Após o encerramento da investigação será comprovada a minha inocência, sendo certo que a justiça vai prevalecer e o dano inicialmente causado à minha imagem vai ficar no passado. Agradeço pelas incontáveis mensagens de apoio recebidas nesse momento muito difícil", concluiu, numa curta mensagem.

Em julho de 2022, Gabriela Cavallin anunciou que sofreu um aborto espontâneo de um filho que teria com Antony, tendo relatado recentemente abusos que alegadamente sofreu por parte do jogador enquanto estava grávida.