Antony defende-se das críticas pela finta característica: "Não vou parar de fazer..."

Extremo lembra que o futebolista brasileiro sempre foi conhecido pela sua "arte". Paul Scholes e Ten Hag reagiram no final do encontro com o Sheriff

Titular diante do Sheriff, Antony jogou apenas 45 minutos na quinta jornada da fase de grupos da Liga Europa, mas esse tempo foi suficiente para criar uma pequena polémica. O brasileiro voltou a fazer a sua finta característica, foi criticado por Paul Scholes, mas defendeu-se nas redes sociais.

"Somos conhecidos pela nossa arte e eu não vou parar de fazer o que me trouxe até onde estou", escreveu, no seu Instagram.

No final do encontro que os red devils venceram por 3-0, Ten Hag também comentou o lance do internacional brasileiro, lembrando que todas as ações dos jogadores devem ir no sentido de ajudar a equipa.

"Eu não tenho problemas com isso, enquanto for algo funcional. Eu peço-lhe mais a ele, que corra mais, que apareça mais na área, mais ações e mais dribles temporizados. Exigimos mais domínio neste jogo e quando acontece um truque desses, é bom, enquanto for funcional e não resultar numa perda de bola. Agora se for um truque só para mostrar, aí vou corrigi-lo", atirou.