Antony: de Amesterdão chegam más notícias para o Manchester United

Ajax pede muito dinheiro pelo extremo brasileiro e o novo treinador tem uma ideia firme.

Alfred Schreuder, novo treinador do Ajax, nem quer ouvir falar na possibilidade de não contar com Antony na próxima temporada. O extremo brasileiro tem sido apontado a outras paragens, sobretudo ao Manchester United, onde reencontraria Erik ten Hag.

"Queremos manter Antony no Ajax. Queremos que ele continue. Quero trabalhar com ele e o clube sabe disso", afirmou, em declarações à ESPN.

O jornal Mirror fez um ponto da situação sobre este interesse dos red devils, realçando que o campeão dos Países Baixos só admite vender o internacional brasileiro por 80 milhões de euros, um valor bem superior ao que o United contava ter de pagar.

No que toca à vontade de Antony, o desejo será voltar a trabalhar com o treinador neerlandês depois do sucesso que ambos viveram em Amesterdão.