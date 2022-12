Avançado brasileiro foi treinado por António Oliveira no Cuiabá, com quem ainda tem contrato.

O jornal brasileiro "Globoesporte" informou que o treinador António Oliveira indicou ao Coritiba o avançado Deyverson como um alvo a contratar. O problema é que o antigo jogador do Benfica e do Belenenses ainda tem contrato com o Cuiabá, até 2024, com um valor elevado previsto em caso de saída.

Deyverson não confirmou o nome do Coritiba, mas já disse que recebeu "várias sondagens".