Antigo selecionador italiano perto de se tornar rival de Jorge Jesus em Istambul

De acordo com a Imprensa italiana, Roberto Donadoni está em negociações para se tornar no próximo treinador do Galatasaray

Roberto Donadoni, antigo craque do Milan e ex-selecionador italiano, está em negociações para assumir o cargo de treinador principal do Galatasaray, um dos grandes rivais do Fenerbahçe de Jorge Jesus.

De acordo com a Sky Sports italiana, o antigo médio de 58 anos, que orientou a Squadra Azzurra entre 2006 e 2008, deverá ser mesmo o próximo treinador dos turcos caso o diretor desportivo Pasquale Sensibile se mantenha em Istambul.

Fora dos bancos há dois anos, depois de uma curta passagem nos chineses do Shenzhen, Donadoni, desde que virou treinador, passou pelo comando técnico do Livorno, Génova, Cagliari, Parma e Bolonha, que comandou de 2015 a 2018.