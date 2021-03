Antigo presidente do Barcelona detido no âmbito do caso 'Barçagate'

Media espanhóis relatam a detenção de Bartomeu na sequência de buscas aos escritórios do Barcelona para apurar a eventual contratação de uma empresa de comunicação para denegrir atuais e ex-figuras do clube

Josep Maria Bartomeu, antigo presidente do Barcelona, foi detido esta segunda-feira pela Mossos d'Esquadra, polícia autónoma da Catalunha, na sequência de buscas realizadas nos escritórios do clube blaugrana no âmbito da investigação ao caso 'Barçagate', avança o jornal Mundo Deportivo.

Despoletado na época 2019/2020, o caso causou polémica dado que a direção do Barcelona, então presidida pelo dirigente, fora acusada de alegadamente contratar uma empresa (I3 Ventures) para criar perfis falsos nas redes sociais e denegrir antigas e atuais figuras do clube, como Joan Laporta, Xavi Hernández ou até Lionel Messi.

Além do ex-líder do emblema culé, que se demitiu em finais de outubro de 2020, o Mundo Deportivo refere que Óscar Grau, CEO do Barcelona, e Román Gómez Ponti, responsável pelos serviços jurídicos do clube espanhol, e Jaume Masferrer, do gabinete da presidência, foram também detidos.

Além destas quatro detenções, conforme relatou primeiramente a La Vanguardia e a Cadena Ser, o jornal desportivo da Catalunha escreve, na edição online, que vários membros do clube foram isolados enquanto as buscas da polícia decorrem.

A Mossos d'Esquadra, polícia autónoma da Catalunha, começou a investigação logo pelas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, com o pedido de documentação e a apreensão de material informático, e ainda não foi concluída.

As buscas das autoridades catalãs, que ordenou o encerramento das instalações do clube catalão, foram motivadas por uma denúncia de oito associados blaugranas que fora aceite por Alejandra Gil, uma juíza daquela região, em junho de 2020, mas só agora teve efeito prático.