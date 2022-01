Antigo jogador do Sporting ruma à segunda divisão da Bulgária aos 35 anos

Valeri Bojinov representou o Sporting em 2011/12, tendo feito três golos e uma assistência em meia época.

O antigo jogador do Sporting, Valeri Bojinov, foi anunciado na segunda-feira como reforço do ​​​​​​​FC Septemvri Sofia, da segunda divisão do futebol búlgaro.

Bojinov, 35 anos, iniciou a temporada no Levski Sofia, onde apenas disputou duas partidas, rumando agora à II divisão da Bulgária. Na temporada passada, também ao serviço do Levski, apontou um golo em 10 jogos realizados.

De recordar que Bojinov representou o Sporting em 2011/12, proveniente do Parma, tendo feito três golos e uma assistência em 16 jogos. Somou depois empréstimos a Lecce, Hellas Verona e Vicenza Calcio, antes de sair definitivamente do emblema leonino.