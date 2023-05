Antigo jogador do Sporting ataca Real Madrid: "Contra 12, é difícil…"

Marcos ​​​​​​​Acuña, campeão do Mundo pela Argentina há pouco mais de cinco meses, viu vermelho direto no encontro diante dos merengues.

Marcos Acuña foi, este sábado, dia 27, expulso na receção do Sevilha ao Real Madrid - o jogo terminou com triunfo dos blancos, por 1-2 -, para a 37ª jornada da liga espanhola.

O antigo futebolista do Sporting viu o cartão vermelho direto por uma entrada dura sobre Dani Ceballos e recorreu às redes sociais para atacar o árbitro e o clube madrileno. "Contra 12, é difícil jogar...", escreveu, tendo apagado a respetiva mensagem dez minutos depois.

O médio Dani Ceballos não perdeu a oportunidade para responder ao internacional argentino, que se sagrou campeão do Mundo em dezembro do ano passado. "Deixar a tua equipa com dez e conseguir remontar... Isso sim, é difícil. A sério", publicou na sua conta no Twitter, anexando uma fotografia do estado do tornozelo, que ficou com um corte devido ao pontapé de Marcos Acuña.