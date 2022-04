Antigo jogador do FC Porto sai do Amazonas FC como recordista de jogos pelo clube

Ibson, que representou os dragões de 2005 a 2007, foi capitão do Amazonas FC, clube formado em 2019

O antigo médio do FC Porto, Ibson, saiu do Amazonas FC aos 38 anos, após representar o clube brasileiro desde 2021. O médio brasileiro fez 22 jogos ao serviço do Amazonas, marcando três golos e tendo sido o recordista de jogos pelo clube, fundado em 2019, e conquistando inclusivamente a capitania.

O clube despediu-se e agradeceu ao capitão: "Valeu, capitão! Chegou o momento de nos despedirmos do nosso capitão e camisola 7. Toda a nossa gratidão ao grande jogador e profissional que mais vestiu a camisa aurinegra na história. Obrigado por tudo, capitão. Boa sorte e sucesso na sequência da sua carreira", pode ler-se.

Ao longo da sua carreira, Ibson representou o Flamengo, Spartak de Moscovo, Santos, Corinthians e jogou, como referido anteriormente, no FC Porto de 2005 a 2007, tendo conquistado duas ligas, uma Taça de Portugal e uma Supertaça.