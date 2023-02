Antigo jogador do FC Porto desaparecido após sismo na Turquia

Imprensa turca dá conta do desaparecimento de Christian Atsu.

Christian Atsu, antigo jogador de Rio Ave e FC Porto, atualmente ao serviço do Hatayspor, está entre os desaparecidos na sequência do sismo de magnitude 7,8 na escala de Richter, que teve epicentro no sul da Turquia na madrugada desta segunda-feira, avança a Imprensa turca.

Debaixo dos escombros em Hatay, uma das cidades mais atingidas pelo sismo, estarão também​​​​​​ Taner Savut, diretor desportivo do Hatayspor, Onur Ergun, jogador, e Emre Aslan, o tradutor do clube.

O Hatayspor defrontou e venceu no domingo o Kasimpasa, por 1-0, com um golo do próprio Atsu, aos 97 minutos. Zé Luis, ex-Gil Vicente, Braga e FC Porto, também jogou, bem como o português Rúben Ribeiro.

O golo marcado por Christian Atsu no domingo: