Antigo jogador do Boavista e V. Guimarães vai orientar o Santos

Paulo Turra é o homem escolhido para comandar o Santos, após a saída de Odair Hellman.

O Santos chegou a acordo com Paulo Turra para assumir o cargo de treinador, ocupando a vaga criada pela saída de Odair Hellman. O técnico assina por um ano e é esperado no sábado em São Paulo, na véspera do duelo com o Flamengo. Apesar do "Peixe" estar a tentar regularizar a contratação até à data do jogo, deverá ser Falcão a estar no banco de forma interina.

Antigo central do Boavista (entre 2001/02 e 2003/04) e do V. Guimarães (2004/05), Paulo Turra, que deixou o Atlético Paranaense, apenas deverá começar a orientar a equipa a partir de segunda-feira.