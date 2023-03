Antigo jogador do Benfica revela onde vai terminar a carreira

Com 37 anos, Enzo Pérez representa o River Plate, mas garante: "A minha despedida não vai ser com esta camisola".

Enzo Pérez, antigo jogador do Benfica, atualmente ao serviço do River Plate - é a sétima temporada ao serviço do clube argentino - revelou onde vai terminara carreira.

"A minha despedida não vai ser com esta camisola. Continuo a gostar de jogar, continuo a aprender, mas vou retirar-me no Deportivo Maipú", afirmou o médio à Imprensa local após o triunfo do River sobre o Godoy Cruz, por 3-0.

Enzo garantiu, no entanto, que ainda falta muito tempo para pendurar as chuteiras: "É um desejo pessoal e familiar [terminar a carreira no Deportivo Maipú], mas ainda falta muito tempo e vou continuar a desfrutar com esta camisola."