Antigo jogador do Benfica detido no Brasil por uso ilegal de arma de fogo

Defesa brasileiro representou as águias na temporada 2017/18

Douglas Santos, defesa-direito que representou o Benfica na temporada 2017/18, emprestado pelo Barcelona, foi detido no Brasil por uso ilegal de arma de fogo.

O jogador brasileiro, que disputou 11 jogos ao serviço do Benfica e atualmente com 32 anos e sem clube, foi detido no dia 21 de abril, mas o caso só agora veio a público.

Douglas fez um disparo para o ar num estacionamento público, perto da meia-noite, depois de um passeio de lancha no Lago Paranoá (Brasília).

De acordo com o "Globoesporte", o brasileiro estaria acompanhado da mulher e por mais dez pessoas, que se desentenderam depois do consumo de bebidas alcoólicas. O jogador teria uma "Glock", registada no nome da mãe, numa mala de viagem que terá tentado esconder numa mata próxima.

Inicialmente, Douglas terá negado ter efetuado o disparo. De seguida, os agentes encontraram a mala, mas não a arma de fogo, sendo que, numa nova busca, descobriram uma cápsula de calibre 380 perto do carro do antigo jogador do Benfica. O brasileiro admitiu depois ter disparado, mas não revelou onde escondeu a arma, acabando por ser preso. Saiu da prisão no dia 23 de abril e vai responder ao processo em liberdade.