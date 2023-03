Antigo jogador acredita que namorada de Nagelsmann esteve na origem da saída

Anterior técnico dos bávaros namora com Lena Wurzenberger, jornalista do Bild. Markus Babbel, que jogou no Bayern durante sete épocas, na década de 90, defende que a relação prejudiciou o jovem treinador

Julian Nagelsmann foi afastado, de forma surpreendente, do cargo de treinador do Bayern de Munique. A comunicação social tem revelado os possíveis motivos e Markus Babbel, antigo jogador dos bávaros, acredita que a saída poderá estar relacionada com a atual namorada do jovem treinador.

Lena Wurzenberger é jornalista no Bild e, segundo Babbel, terá dificultado a relação de Nagelsmann com o grupo de trabalho. A opinião foi publicada no jornal Blick.

"Sei que a relação dele com a repórter do Bild era um grande tema no balneário. Não caiu bem, de todo, o facto de ele estar com ela. Nesse sentido, a namorada dele era um grande problema para o Bayern Munique. Alguns jogadores, simplesmente, já não conseguiam comunicar aquilo que estavam a pensar, porque tinham medo que tudo acabasse publicado no jornal", defendeu o antigo jogador, que atuou no Bayern durante sete temporadas, na década de 90.