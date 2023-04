Antigo internacional francês visa Mbappé: "É preciso uma mensagem nas redes sociais?"

Craque criticou publicamente o clube por ter usado a sua imagem num vídeo de promoção tendo em vista a revalidação de bilhetes para a próxima temporada. Atitude não caiu bem junto de Christophe Dugarry

Kylian Mbappé está envolvido numa polémica. Enquanto as coisas não corre bem dentro de campo, o PSG criou um atrito fora dos relvados. O craque não gostou de um vídeo de promoção do clube sobre a venda de bilhetes para a próxima temporada, demonstrou-o publicamente, mas a atitude não caiu bem.

"Estou farto de todas estas pessoas suscetíveis. Colocaram-no no centro da comunicação. O clube devia ter avisado, certo, mas é preciso uma mensagem nas redes sociais para mostrar o desconforto com o clube? Podes simplesmente chamar os responsáveis e resolver [o assunto] internamente. Vamos culpar a pessoa que fez o anúncio pelos problemas do PSG? Não entendo o recado de Mbappé. Alguém tem de parar o seu ego. Que jogue em campo, que mostre o que vale... Perdem um jogo atrás do outro. Tem um salário louco... Ele quer tratar de tudo. Marketing, comunicação, escolher o diretor desportivo, os jogadores com quem quer jogar...", referiu Christophe Dugarry, antigo internacional gaulês, em declarações ao RMC Sport.

No vídeo em questão, o avançado francês é o principal e praticamente único elemento do plantel a figurar, tirando alguns segundos guardados para nomes como Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma e o português Nuno Mendes, sendo que apenas Mbappé prestou declarações sobre a "família" parisiense.