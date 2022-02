"Se Mbappé for para o Real Madrid, será um erro grave do PSG"

Bixente Lizarazu, antigo lateral esquerdo, refletiu sobre uma transferência que quase todos apontam como praticamente certa

Mesmo depois do golo que deixou a sua equipa mais perto dos quartos e o adversário, consequentemente, mais longe, Mbappé continua a ser encarado como um reforço praticamente certo do Real Madrid. Lizarazu, antigo internacional, diz que o PSG pode estar prestes a cometer um erro com o consumar do negócio.

"Se ele for ao Real Madrid, será um erro grave de gestão por parte do PSG por não o ter conseguido convencer. Perder um jogador deste perfil, deste talento, com a sua juventude, seria um erro muito grave", afirmou, em declarações à France Info.

Lizarazu, internacional francês em 97 ocasiões, deixou rasgados elogios ao compatriota, que, mesmo com Messi e Neymar na equipa, segundo o antigo lateral, continua a ser a estrela da companhia.

"É um jogador excepcional, galáctico, capaz de mudar o rumo de uma partida por si próprio. Ele é a estrela do PSG este ano", explicou.