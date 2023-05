Antigo internacional colombiano detido pela terceira vez por tráfico de droga

Diego Osorio preparava-se para partir rumo a Madrid com quase dois quilos de cocaína

Diego Osorio, antigo internacional colombiano, hoje com 52 anos, foi apanhado pela terceira vez devido a tráfico de droga.

A polícia colombiana informou da detenção do antigo defesa, apanhado no passado mês de abril com quase dois quilos de cocaína, quando se preparava para embarcar rumo a Madrid.

Apesar do caso ter acontecido há um mês, só nas últimas horas é que a polícia informou o grande público da detenção, com um vídeo publicado nas redes sociais onde é possível ver Osorio ao lado de um agente de autoridade.