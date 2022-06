Antigo internacional brasileiro revela que é bissexual

Antigo médio defensivo representou a seleção brasileira em duas ocasiões em 2008

O antigo internacional brasileiro Richarlyson revelou esta sexta-feira, em declarações a um podcast do Grupo Globo, que é bissexual.

"Hoje decidi expressar-me: sou bissexual. Agora quero ver se as coisas realmente melhoram, essa é a minha dúvida. Toda a minha vida me perguntaram se sou gay. Já namorei com homens e mulheres também... Sou uma pessoa normal, tenho sentimentos", anunciou.

O antigo médio defensivo de 39 anos, que somou as duas únicas internacionalizações pelo Brasil em 2008, fez a carreira quase toda no país-natal, com exceção para a época e meia que passou nos austríacos do Salzuburgo, entre 2003 e 2004, e uma breve passagem na Índia, onde representou o Goa em 12 jogos em 2016.

Já em solo brasileiro, Richarlyson envergou as cores do São Paulo de 2005 a 2010, onde venceu o Brasileirão por três ocasiões, seguindo depois para o Atlético Mineiro, onde ficou até 2014 e levantou a Taça Libertadores. Fora dos relvados desde o ano passado, o antigo jogador é atualmente comentador desportivo no Brasil.