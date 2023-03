Ex-Wolverhampton venceu leucemia e tornou-se campeão de artes marciais

Carl Ikeme pendurou chuteiras em 2018, devido à grave doença. Agora, é campeão de MMA (Artes marciais mistas)

Carl Ikeme, antigo guarda-redes que foi obrigado a terminar a carreira em 2018, devido a uma leucemia, está a protagonizar uma grande história de superação.

O nigeriano, aos 36 anos, tornou-se um campeão de artes marciais mistas (MMA), depois de um passado marcado pelo fim precoce de carreira e por muitos meses em tratamentos.

Tendo começado a fazer jiu-jitsu na sua terra natal, Ikeme foi desenvolvendo a sua capacidade no ramo das artes marciais e acabou por conquistar medalhas de ouro, no seu país, e de bronze, em campeonatos da Europa.

"A competição, realmente, não estava no meu pensamento, no início. Só queria aprender uma nova arte, e achei tudo isto uma experiência realmente muito humilde, para ser honesto... E trata-se de perceber que nada mais importa quando se está no tapete", referiu, em declarações ao Express & Star.

Ikeme foi um jogador importante para o Wolverhampton quando o clube lutava para ascender ao topo do futebol inglês. Ao todo, o ex-guardião realizou um total de 281 partidas, com 82 jogos sem sofrer qualquer golo.