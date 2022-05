Antigo guarda-redes de Rangers e United com cancro terminal: "Tenho seis meses de vida"

Com 58 anos, Andy Goram, internacional pela seleção escocesa em 43 ocasiões, foi diagnosticado com um cancro de esófago terminal.

Andy Goram, antigo guarda-redes do Glasgow Rangers e que chegou a defender a baliza do Manchester United, anunciou ter sido diagnosticado com um cancro de esófago terminal, sendo que lhe foi dada uma esperança de vida de apenas seis meses.

"Pensei que tinha uma indigestão severa. Era como se a minha garganta estivesse bloqueada. Depois de umas semanas, piorou. Tudo o que comia e bebia não chegava a metade do meu estômago e vomitava. Não pude falar cara a cara com o meu médico durante semanas. Estava em agonia total. Emagreci 25 kg em quatro semanas", começou por explicar o antigo guardião, agora com 58 anos, que explica que não irá submeter-se a quimioterapia.

"O cirurgião explicou-me onde tenho o cancro e que era inoperável. Se não me submeter a quimioterapia, tenho seis meses de vida. Fazer quimioterapia e estar em agonia mais três meses com qualidade de vida zero? Não, obrigado. A quimioterapia está fora de opção. A prioridade agora é obter a mistura certa de analgésicos com morfina", concluiu.