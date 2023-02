Antigo dirigente de arbitragem terá chantageado o Barcelona em 2019

Raphinha, jogador do Barcelona

O jornal espanhol El Mundo revela este sábado que Enríquez Negreira, antigo vice-presidente do Conselho Técnico de Árbitros da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), terá chantangeado o Barcelona em 2019, um ano depois de o clube ter decidido parar de lhe pagar por supostos serviços de assessoria.

Na sequência de uma investigação do fisco espanhol ao antigo dirigente de arbitragem, foi revelado que Negreira recebeu quase sete milhões de euros por parte do Barcelona entre 2001 e 2018, altura em que o gigante catalão, muito debilitado em termos económicos, decidiu cessar com os pagamentos.

De acordo com a fonte, em fevereiro de 2019, o ex-árbitro enviou um fax a Josep Maria Bartomeu, que presidia na altura o clube, ameaçando revelar um pagamento não declarado de cerca de 728 mil euros a um antigo dirigente catalão, Josep Contreras, por "vários serviços educativos de desporto".

Negreira terá mesmo dito ao presidente do Barcelona que "daria publicidade a todas as irregularidades que conheceu e viveu em primeira mão" caso o emblema não retomasse os pagamentos.

De resto, o Ministério Público espanhol encontra-se a investigar se o antigo dirigente de arbitragem recebeu montantes não declarados por parte da empresa detida por Josep Contreras para além daqueles enviados pelo próprio Barcelona, com base em suspeitas de corrupção entre particulares.