Antigo colega de equipa defende Messi: "O PSG não tem muita paciência..."

Ander Herrera, que partilhou balneário com "La Pulga" na época passada, admitiu que existe uma "obsessão" pela conquista da primeira Liga dos Campeões no PSG e que, sempre que isso não acontece, os "melhores jogadores" da equipa é que pagam a fatura.

Ander Herrera, médio do Athletic Bilbau e que foi colega de equipa de Lionel Messi no PSG na época passada, defendeu esta semana o astro argentino das críticas que tem sido alvo em Paris, numa altura em que se encontra prestes a deixar o clube a custo zero.

Convidado numa entrevista recente a analisar a estadia de "La Pulga" em Paris, o médio espanhol admitiu que acabou por pagar a fatura de o clube ainda não ter conseguido vencer a primeira Liga dos Campeões da sua história.

"Eu admirei Leo [Messi] antes e depois de o conhecer e percebo que o PSG é um clube que não tem muita paciência. Existe lá uma obsessão por vencer a Liga dos Campeões, que não ajuda. Eles são a única equipa do mundo que, se não vencerem a Liga dos Campeões, consideram um fracasso. Em todas as outras equipas, podes ter uma boa época sem vencer a Champions, como o Barcelona, por exemplo. Mas em Paris, esta paciência e calma não existem, apesar de estas coisas precisarem de tempo", considerou.

"Eu estive muito perto de vencê-la [em 2020] e é percetível que existe essa obsessão de vencer a Liga dos Campeões. E no final, quem paga por isso? Os melhores jogadores da equipa, são eles que recebem as críticas. Isso vem com o salário deles, como costumamos dizer", completou Herrera.

Na presente temporada, a sua segunda no PSG, Messi soma 20 golos e 19 assistências em 38 jogos disputados.

