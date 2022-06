Antigo clube de Roberto Carlos e Samuel Eto'o vai fechar portas no verão

Lassana Diarra, Samuel Eto'o e Willian, quando alinhavam no Anzhi

Anzhi não recebeu aprovação para competir na terceira divisão russa

O Anzhi, clube russo que há cerca de uma década chocava o mundo do futebol com as contratações de nomes como Roberto Carlos, Lassana Diarra, Willian e Samuel Eto'o, vai fechar portas este verão.

A confirmação chega após o clube não ter reunido as condições para receber a licença de participação na terceira divisão russa.

Sob a presidência de Suleyman Kerimov, que deixou o clube em 2016, o Anzhi atingiu os oitavos de final da Liga Europa em 2012/13 e 2013/14 e, no universo russo, o máximo que conseguiu foi um terceiro lugar no campeonato em 2013, mesmo ano em que chegou à final da Taça da Rússia.

O fim da época 2018/19 marcou a caída do Anzhi do convívio entre os grandes do futebol russo, onde nunca mais conseguiu regressar, anunciando-se agora o fim da linha para o emblema fundado em 1991.