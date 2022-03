Antigo clube de Luis Díaz aceita pagar cláusula e tenta James Rodríguez

James Rodríguez, jogador do Al Rayyan

Extremo colombiano não estará feliz no Catar e pode regressar ao país natal, dizem na Colômbia.

James Rodríguez não estará feliz no Al Rayyan e o seu futuro poderá passar pelo país natal, Colômbia, e mais precisamente por um clube cujo nome pode não passar totalmente despercebido a alguns leitores.

De acordo com alguns órgãos de comunicação colombianos, o Junior Barranquilla, antigo clube de Luis Díaz, atual jogador do Liverpool e ex-FC Porto, estará disposto a pagar os 15 milhões de euros pedidos pelo clube do Catar para negociar o extremo internacional pela Colômbia.

Esta temporada, James, de 30 anos, soma cinco golos e seis assistências em 14 jogos disputados pelo Al Rayyan.