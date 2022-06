Antigo campeão pelo Iraque morre aos 39 anos por danos sofridos num atentado

Ex-futebolista foi atacado numa área central de Bagdade por "cinco pessoas não identificadas" e, após receber cuidados num hospital local, não resistiu aos ferimentos

A comunidade futebolística do Iraque está mais pobre. Haider Razzaq, campeão pelo país na Taça Asiática de 2007, morreu aos 39 anos, na passada semana, face a ferimentos tidos durante um ataque sofrido em Bagdade, capital iraquiana.

Segundo a Agência Iraquiana de Notícias, "cinco pessoas não identificadas", que estavam "armadas com tubos de metal", atacaram o ex-futebolista numa área central da principal cidade do Iraque. As razões do atentado cometido à luz do dia sobre o antigo defesa iraquiano não são conhecidas pela Imprensa local.

Abdul Razzaq foi, depois, transferido de urgência para um hospital local de Bagdade, recebeu todos os tratamentos necessários, mas não resistiu aos ferimento sofridos num "assalto traiçoeiro", como descreve parte da comunicação social iraquiana.

Enquanto isso, espoletou-se uma onda de lamentação devido à morte do ex-jogador, tendo milhares de iraquianos preenchido murais digitais com fotos de Razzaq. Vários atletas e treinadores compatriotas assistiram, de perto, ao funeral do próprio.

O antigo jogador era visto como uma figura ilustre do futebol do Iraque. Antes de se dedicar a funções administrativas e orientar equipas jovens iraquianas, Razzaq disputou o Mundial sub-20 em 2000 e ergueu o troféu da Taça Asiática, em 2007.