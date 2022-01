Antigo avançado não tem dúvidas: "Mbappé vai para o Real Madrid no próximo ano"

Fernando Morientes com certezas quanto ao fim da novela em torno do internacional francês

Kylian Mbappé continua a ser fortemente associado ao Real Madrid. A ligação no mercado continua a ser quase diária e Fernando Morientes, antigo avançado dos merengues, não tem dúvidas: o francês vai jogar no Bernabéu a partir do próximo verão.

"Kylian irá para o Real Madrid no próximo ano. Florentino Pérez adora-o, adora Kylian porque ele é diferente. É um jogador que pode jogar durante muitos anos no Real Madrid", afirmou, em declarações ao programa Rothen s'enflamme.

Mbappé, de 23 anos, termina contrato no final do mês de junho de 2022.