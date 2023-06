Antigo avançado impressionava Haaland: "Não sei se era o ídolo dele..."

Michu, antigo avançado espanhol e atual diretor do Burgos, costumava ser identificado em publicações do goleador norueguês numa tenra idade, tendo tido recentemente a oportunidade de se encontrar em pessoa com Haaland.

Michu, antigo avançado espanhol e atual diretor do Burgos, clube da segunda divisão espanhola, falou esta sexta-feira sobre a sua relação com Erling Haaland, após o jornal Marca ter dado conta de que o goleador norueguês do Manchester City, numa tenra idade, costumava identificá-lo em publicações nas redes sociais.

"Não sei se eu era o seu ídolo, mas ele agora é o meu e o de muita gente. No princípio não o conhecia, mas tinha consciência de que havia um rapaz norueguês que me identificava constantemente, o que achava estranho. É curioso que esse rapaz se tenha convertido no melhor do mundo", começou por dizer o antigo dianteiro, de 37 anos.

"Falámos por Instagram, Whatsapp e, finalmente, conhecemo-nos em pessoa numa ocasião. Foi uma surpresa para ele e ficou muito agradecido, mas para mim foi muito mais emotivo. Conselhos para ele? Não me atreveria, não me cabe a mim. Eu não cheguei nem perto do que ele conseguiu", revelou Michu, que representou o Oviedo, Celta de Vigo, Rayo Vallecano, Swansea, Nápoles e Langreo na carreira.

Michu terminou o discurso enaltecendo a subida meteriórica de Haaland ao estrelato, considerando que se mantiver este ritmo em campo, irá igualar as estatísticas de carreira de Lionel e Cristiano Ronaldo.

"É a subida mais importante que aconteceu nos últimos anos junto de Mbappé. Ele está a bater todos os recordes e, se não tiver lesões, vai acabar a sua carreira com números que só têm Messi e Cristiano. Vai ganhar tudo: Bota de Ouro, Bola de Ouro... É uma besta fisicamente e tem o mais importante que um jogador deve ter: fome. Para além disso, é um rapaz extraordinário, humilde e está muito bem assessorado", finalizou.