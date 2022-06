Antigo avançado do Tottenham deixa o México e está de volta à Europa

Vincent Janssen foi anunciado como reforço do Antuérpia, da Bélgica

Vincent Janssen está de volta à Europa. O avançado de 28 anos terminou uma passagem de três temporadas no México, com as cores do Monterrey, e foi este sábado anunciado como reforço do Antuérpia, quarto classificado da última edição da Liga belga que é treinado pelo compatriota Mark Van Bommel.

Com passagens pelo Almere City (Países Baixos), AZ, Tottenham e Fenerbahçe na carreira, Janssen rumou ao campeonato mexicano em 2019, após uma etapa sem grande sucesso nos spurs.

No Monterrey, o internacional neerlandês registou 25 golos em 93 partidas disputadas, quatro deles em 2021/22, e vai procurar subir de produção no regresso à Europa.