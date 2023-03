Antigo avançado do Benfica trava uma luta contra um tumor cerebral

Delibasic com a camisola do Benfica

Delibasic passou ainda por Braga e Beira-Mar no futebol português.

Andrija Delibasic enfrenta o desafio mais importante da sua vida, depois de lhe ter sido diagnosticado um tumor cerebral. O antigo avançado montenegrino foi operado recentemente, segundo dá conta o jornal Marca esta quinta-feira.

"Muito ânimo e força, Andrija. Estamos contigo no jogo mais importante e sabemos que o irás ganhar", escreveu a Real Sociedad, clube espanhol por onde passou, nas redes sociais.

Delibasic, 41 anos, teve uma passagem pelo futebol português, tendo chegado ao Benfica na época 2004/05. Vestiu depois as camisolas de Braga e Beira-Mar. Atualmente, desempenhava as funções de treinador do FK Mornar Bar, de Montenegro.

Formado nos sérvios do Partizan, Delibasic teve uma carreira de jogador com muitos anos em Espanha, onde representou o Maiorca, Real Sociedad, Hércules e Rayo Vallecano. De resto, passou pelo AEK de Atenas, Ratchaburi (Tailândia) e Sutjeska, do Montenegro, último clube em que jogou.