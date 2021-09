Antigo avançado de Rio Ave e Braga é reforço na Turquia

​​​​​​​Ahmed Hassan, reforço do Konyaspor

Ahmed Hassan esteve nas últimas três épocas a defender o emblema dos gregos do Olympiacos, de Pedro Martins.

Ahmed Hassan, avançado egípcio, foi anunciado esta quarta-feira como reforço do Konyaspor para esta época. Com passagens por equipas como o Rio Ave e o Braga, o jogador de 28 anos segue assim para a Turquia por empréstimo do Olympiacos, orientado pelo português de Pedro Martins.

Pedro Martins fez 38 golos em 95 jogos pela equipa grega. O internacional egípcio assinou contrato por uma temporada com a equipa turca.