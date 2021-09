Antigo árbitro inglês revela episódio com Klopp: "Foi por isso que nos derrotaram, certo?"

Mark Clattenburg trabalhou em Inglaterra por 13 anos e foi considerado um dos melhores árbitros europeus.

Mark Clattenburg, ex-árbitro da Premier League, revelou na sua biografia, publicada este mês, uma conversa insólita que teve com Jurgen Klopp, que à altura, em 2014, ainda treinava o Borussia Dortmund. Na ocasião, a equipa alemã perdeu (3-0) com o Real Madrid na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Após o jogo, Mark tirou uma foto com o lateral Marcelo, do Real, a pedido da sua esposa. Porém, acabou apanhado por Klopp, que não perdoou: "Foi por isso que nos derrotaram, certo?". O árbitro não deixou o treinador sem resposta: "Tens sorte ter sido só 3-0", atirou ao atual técnico do Liverpool. "Eu não seria intimidado por ele. Ele saiu e tudo que eu pensei foi: 'que homem estranho'", acrescentou.



"O Klopp é um mau perdedor. Quando ganhava, ficava feliz e divertia-se muito. Quando as coisas não corriam como ele queria, ficava nervoso", recorda-se o antigo árbitro, num excerto destacado pelo jornal britânico Daily Mail.

Na mesma publicação, Clattenburg ainda falou sobre o stress que é inerente à antiga profissão. Além de seus 297 jogos da Premier League, Clattenburg também comandou uma série de jogos de alto nível em todo o mundo, incluindo a final da Liga dos Campeões de 2016 e a final do Euro'2016.

No entanto, ele admite que a pressão de arbitrar no mais alto nível é o motivo pelo qual ele deixou o trabalho para assumir uma cargo na Federação Saudita de Futebol em fevereiro de 2017. "O nível de stress da arbitragem na Premier League foi um dos motivos", disse. "A maioria dos árbitros duram de oito a dez anos e depois terminam por causa do stress, do treino diário e da pressão no corpo. Cumprir 13 anos foi uma tarefa muito difícil", acrescentou.