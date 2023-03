Antigo alvo do Sporting faz golaço na MLS: ora veja

Atlanta United bateu os Portland Timbers, por 5-1, e Thiago Almada, internacional argentino, brilhou com um grande golo de livre direto

Thiago Almada, internacional argentino e antigo alvo do Sporting, brilhou na última madrugada de MLS, a Major League Soccer. Diante dos Portland Timbers, o médio do Atlanta United fez um golaço de livre direto que depressa correu as redes sociais.