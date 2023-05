Lucas Lima renova com o Santos até 2025

Prolongou o vínculo por mais dois anos

Lucas Lima, médio ofensivo de 32 anos que há anos chegou a estar na agenda do FC Porto, renovou com o Santos até 2025.

O jogador de cariz ofensivo chegou ao clube só este ano e com contrato até abril, justificando com rendimento em campo a renovação do vínculo por mais duas épocas.

Antigo internacional brasileiro, já esteve no Santos entre 2014 e 2017.