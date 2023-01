Oficial: Aston Villa contrata jovem avançado na MLS

Clube de Birmingham anunciou contratação de John Durán. Avançado dos Chicago Fire chegou a ser associado aos encarnados

O Aston Villa tem novo avançado. John Durán, que chegou a ser associado ao Benfica nas últimas semanas, foi confirmado como reforço do clube de Birmingham, nesta segunda-feira.

Em comunicado, o Aston Villa confirmou a chegada do jovem avançado, que também, de acordo com a imprensa internacional, era seguido pelo Manchester United e pelo Liverpool.

Não tendo anunciado o valor da transferência, espera-se que o Aston Villa pague 18 milhões de euros ao Chicago Fire, da MLS, com mais 10 de objetivos.