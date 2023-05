Antigo advogado e agente de Maradona: "Mataram o Diego"

Matías Morla, junto com as irmãs do falecido Diego Maradona, gere as contas do astro argentino

Matías Morla, o advogado e representante que trabalhava com Diego Maradona antes da sua morte e que por sentença de um tribunal dos Estados Unidos ficou responsável pela "marca Maradona", juntamente com as irmãs do falecido astro argentino, falou sobre a morte do antigo jogador e o julgamento que vai começar com vários médicos como réus.

"Ao Diego mataram-no. Acho que vão haver condenados a prisão. Diego morreu por má prática médica e por isso estão acusados", afirmou. Morla, refira-se, está em litígio com as filhas de Maradona, que se apoderaram das redes sociais do pai e da sua página de internet para promover produtos.

Sobre esse conflito, afirmou: "Com as irmãs falo todos os dias. Com os filhos tenho um interlocutor, não sei se lhes chegam as mensagens, Porque aqui se queres falar com uma pessoa, há 30 secretárias e 42 advogados... Estou numa etapa de paz."

Reapareció Matías Morla y apuntó contra los médicos de Maradona "A Diego lo mataron" @AmericaTV ⚠️ pic.twitter.com/2Pk6ZbAKgo - #Intrusos (@Intrusos) May 1, 2023