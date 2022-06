Antiga promessa do PSG vai procurar pôr um fim à seca de golos na Suíça

Fotografia: Twitter do Basileia

Jean-Kévin Augustin é reforço do Basileia

Jean-Kévin Augustin foi este sábado anunciado como reforço do Basileia.

O avançado francês assinou por três temporadas com os suíços e terminou uma passagem para esquecer no Nantes, onde não conseguiu marcar quaisquer golos nas duas últimas temporadas.

Formado na academia do PSG, Augustin, de 25 anos, estreou-se na equipa principal dos parisienses em 2015/16, tendo sido utilizado em 17 jogos (um golo) por Laurent Blanc.

Em 2017, o promissor avançado trocou o PSG pelo Leipzig, onde apontou 20 golos em 67 jogos ao longo de duas temporadas, antes de ser emprestado ao Mónaco e Leeds na temporada 2019/20, quando a seca de golos começou.

Com apenas um golo marcado no Principado, em agosto de 2019 - o último que marcou até à presente data - e nenhum em Elland Road, Augustin regressou a França pela porta do Nantes, mas nem assim reencontrou o caminho dos golos. Vai tentar agora a sua sorte na Suíça.