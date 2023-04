Antiga promessa do Chelsea anuncia retirada do futebol aos 26 anos

Lesão e cirurgias no tendão de Aquiles na origem da decisão de Isaiah "Izzy" Brown. Mourinho lançou-o nos blues

Isaiah "Izzy" Brown anunciou, esta quinta-feira, o fim da sua carreira como jogador profissional.

O ex-jogador do Chelsea decidiu terminar a sua carreira aos 26 anos depois de um ano difícil onde uma lesão no tendão de Aquiles o impediu de estar ao mais alto nível.

"Não sei mesmo por onde começar, apesar de sempre ter sabido que tinha de escrever isto, um dia. Só não pensei que este dia chegasse tão cedo. É com grande tristeza e coração pesado que, após um ano de dificuldades, fruto de duas operações ao tendão de Aquiles, decidi, agora, retirar-me", escreveu.

"O futebol não me define enquanto pessoa. Sou um pai, um filho, um irmão e um amigo e continuarei a sê-lo depois do futebol. Vivi o meu sonho e as memórias vão ficar comigo para sempre. A todos os clubes pelos quais joguei, agradeço por terem acreditado em mim e por me terem dado uma oportunidade", completou.

O jovem esteve ligado ao Chelsea durante oito anos e foi mesmo lançado por José Mourinho, aos 18 anos, numa partida da equipa principal.

O português, em 2014, tinha apontado ao jovem, na altura de 17 anos, conjuntamente com Dominic Solanke e Lewis Baker, um futuro promissor com a equipa da Inglaterra : "A minha consciência diz-me que se, por exemplo, Baker, Brown e Solanke não forem internacionais dentro de alguns anos, devo culpar-me".

"Izzy" Brown foi dos mais jovens a estrear-se na Premier League em maio de 2013, com apenas 16 anos, no WBA-Wigan.

Pertencente aos blues, foi emprestado ao Vitesse, Rotherham , Huddersfield, Brighton, Leeds United, Luton Town, Sheffield Wednesday e Preston.